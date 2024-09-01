"حزب الله": قصفنا تموضعًا لكتيبة الاستخبارات 8200 في ثكنة ميتات بصليات صاروخية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا على بلدتَي بيت ليف وبيت ياحون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، تموضعًا لِكتيبة الاستخبارات 8200 التّابع لفرقة الجليل في ثكنة ميتات بصليات صاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

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