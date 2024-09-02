السيسي وبن سلمان أكدا ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في الضفة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من ولي العهد السّعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، حيث تمّ تأكيد قوّة العلاقات الأخويّة التّاريخيّة بين البلدين الشّقيقين".

وأوضح أنّه "تمّ التّباحث بشأن الأوضاع الإقليميّة وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التّحدّيات الّتي تؤثّر على الأمن والسّلم الإقليميَّين"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّوافق على ضرورة التّوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، ووقف التّصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسّع دائرة الصّراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".