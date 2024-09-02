أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمّ تأكيد قوّة العلاقات الأخويّة التّاريخيّة بين البلدين الشّقيقين".
وأوضح أنّه "تمّ التّباحث بشأن الأوضاع الإقليميّة وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التّحدّيات الّتي تؤثّر على الأمن والسّلم الإقليميَّين"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّوافق على ضرورة التّوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، ووقف التّصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسّع دائرة الصّراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وبن سلمان أكدا ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.