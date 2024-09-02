الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مراسل الوكالة، بأن عدد من من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية من جهتها الغربية، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم شارع فطاير في المدينة.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قرية أودلا جنوب نابلس، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان الاحتلال اقتحم في وقت سابق من مساء أمس الأحد المنطقة الشرقية من نابلس