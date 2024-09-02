الاحتلال يعتقل مواطنين شرق جنين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين خلال اقتحامها قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين، وفقا ل "وفا".

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات، واعتقلت فرحان محاميد وواثق ياسين، بعد أن داهمت منزليهما.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم بالعبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.