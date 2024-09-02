مستعمرون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح شرق نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على المواطن فؤاد غازي بني جامع من قرية عقربا جنوب شرق مدينة نابلس، وسرقوا ماشيته، وفقا ل"وفا".

وقال شقيق بني جامع، إن عشرات المستعمرين هاجموا مسكن شقيقه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض في جسمه، وسرقوا نحو 250 رأس غنم له.

ويعاني سكان القرية من اعتداءات متكررة للمستعمرين، وسرقة ممتلكاتهم، ومواشيهم، والاعتداء الجسدي عليهم، بحماية الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر اغسطس الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم.

وبينت أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.