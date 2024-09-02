بلينكن: ملتزمون بشراكة استراتيجية شاملة مع فيتنام في المجالات ذات الأهمية المتبادلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونتي بلينكن، التزام بلاده بشراكة استراتيجية شاملة مع فيتنام في المجالات ذات الأهمية المتبادلة، معربا عن تهنئته لـ(هانوي) بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

وقال بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي لشعب فيتنام في اليوم الوطني التاسع والسبعين الذي يصادف الثاني من سبتمبر".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم فيتنام القوية والمزدهرة والمستقلة والقادرة على الصمود.. وفي هذا الشهر، نحتفل بالعام الأول لشراكتنا الاستراتيجية الشاملة، والتي تمثل مرحلة تاريخية جديدة من التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام؛ وتكريما لإرث الأمين العام نجوين فو ترونج، نجدد التزامنا باحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي كل منا ونظامه السياسي".

وتابع بالقول :"نتطلع إلى الوفاء بالتزامات شراكتنا الاستراتيجية الشاملة في المجالات ذات الأهمية المتبادلة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتعليم والأمن وحقوق الإنسان والطاقة والبيئة والصحة، ورغبتنا المشتركة في وجود منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة والمسالمة.. كما نرحب بفرصة الاحتفال المشترك بإنجازات مهمة في العام القادم، بما في ذلك الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا عام 2025".