استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون؛ في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، موضحة أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.

وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا جثمان شهيد ومصابين، بعد استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة من الفلسطينيين بشارع صلاح الدين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل الفلسطينيين جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بالحي، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من مدفعية الاحتلال صوب المنازل جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون؛ في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وقصف الاحتلال مركبة غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وجنوبا، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وقصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و738 فلسطينيا، وإصابة 94 ألفا و154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.