الاحتلال الإسرائيلي يُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمى الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية "وفا" أن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم، موضحة أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويًا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربًا بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.

واعتبرت الوزارة الإغلاق تعديًا سافرًا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيًا على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وفي شهر يوليو الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتًا، في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، كما قامت قوات الاحتلال بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم المغتصب، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية.