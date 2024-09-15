شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يتواجد سريعًا لتقديم الدعم في موقع حادث قطاري الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الأعضاء وتحديدًا مؤسسة صناع الحياة، على التواجد عن طريق متطوعي المؤسسة في موقع الحادث مباشرة عقب حدوث تصادم بين القطار رقم 336 المتجه من المنصورة للزقازيق، والقطار رقم 281 من الزقازيق إلى الإسماعيلية، وذلك بتواجد المتطوعين في الموقع للوقوف على نتائج الحادث ومحاولة تقديم الدعم اللازم والسريع للمتضررين من الحادث، بالإضافة للتواجد مع أهالي الضحايا والمصابين في أقرب مراكز لتقديم الخدمة الطبية لمساعدتهم فيما يلزم حيث قام المتطوعون بشكل أولي بتوزيع عبوات المياه والعصائر والوجبات الجاهزة لحين حصر المساعدات والتدخلات المطلوبة.

يأتي ذلك التدخل السريع كاستمرار لنهج التحالف ومؤسساته الأعضاء في التواجد أولا في قلب الأحداث بمجرد وقوعها وتقديم كافة أنواع الدعم وأيدي المساعدة لكل المحتاجين في كل مكان لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وإذ يؤكد التحالف استعداده ومؤسساته الأعضاء لتقديم كل الدعم اللازم من الخدمات والمساعدات التي يجري حصرها بشكل دقيق الآن، متمينا الشفاء العاجل للمصابين.

أعضاء التحالف الوطنى فى موقع الحادث



أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى



أعضاء التحالف داخل المستشفى