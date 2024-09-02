الرئيس الصيني يبحث مع نظيريه الكونغولي والمالي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الصيني شي جين بينج ، مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ومالي ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وأكد شي جين بينج، أن التعاون المشترك بين بلاده والكونغو الديمقراطية يعد مثالا يحتذى به للدول النامية، وذلك خلال لقائه نظيره الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو في بكين.

وأضاف شي حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين - أنه منذ شهر مايو العام الماضي تم تطبيق العديد من الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين وهو ما عاد بالنفع على الجانبين، كما أعرب عن استعداد الصين تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجالات عدة من بينها الزراعة والتدريب المهني.

وأشار شي إلى أن الصين ودول إفريقيا ستحدد توجها جديدا للعلاقات بينها خلال قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك) لعام 2024 المقرر أن تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء، كما سيتم الإعلان عن سلسلة من التدابير الرئيسية.

من جانبه، قال رئيس الكونغو الديمقراطية إن التعاون الثنائي بين بلاده والصين حقق منفعة متبادلة معربا عن اعتقاده بأن القمة ستكون لها نتائج ملموسة على الشعوب الأفريقية.

كما التقى الرئيس الصيني أيضاً صباح اليوم الاثنين مع الرئيس الانتقالي لمالي أسيمي جويتا حيث أعلن الجانبان رفع مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية.

وأعرب شي عن رغبة الصين في الحفاظ على علاقات الصداقة التي تربط البلدين كما أكد استمرار دعم بكين لتنمية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن المالي.

كما أعلن عزم بكين تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مالي في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

بدوره، أعرب رئيس مالي عن شكره للصين على دعمها لبلاده وتقديم مساعدات قيمة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بدأ اليوم عقد فعاليات ثنائية مع القادة الذين سيحضرون قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) لعام 2024، المقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري في بكين.

وبعد قمة بكين 2006 وقمة جوهانسبرغ 2015 وقمة بكين 2018، تعد القمة المقبلة حدثا آخر يجمع الصين وأفريقيا، كما أنه أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه الصين في السنوات الأخيرة، مع أعلى نسبة حضور للقادة الأجانب.

وتستضيف (بكين) القمة تحت عنوان "التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوي بمستقبل مشترك" بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية الإفريقية والمنظمات الدولية .. ووضعت الصين والدول الإفريقية في هذا الإطار رؤية حتى عام 2035 بهدف تحديد اتجاهات وأهداف التعاون على المدى المتوسط والطويل للوصول إلى مجتمع أفضل من خلال مستقبل مشترك للصين وأفريقيا.