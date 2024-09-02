مصدر رفيع المستوى: مصر تجدد رفضها لأي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مصدر رفيع المستوى أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، مضيفا أنها تسعي إلى فرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.

كما أكد المصدر رفيع المستوى، أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.

وفي وقت سابق، رفضت مصر مقترحًا إسرائيليًا بإنشاء 8 أبراج للمراقبة على طول محور فلادلفيا في جنوب قطاع غزة.

كما رفضت مصر مقترحًا أمريكيًا آخر بإنشاء برجين أمنيين على طول المحور الفاصل مع قطاع غزة، مطالبة بعدم الوجود الإسرائيلي في المحور، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي السياق، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على البقاء العسكري في بعض مناطق قطاع غزة قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات.

ويتصاعد في إسرائيل موقف غاضب من نتنياهو، بشأن رفضه وقف الحرب وإبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل تضخيمه ملفات غير مهمة مثل التواجد في محور فيلادلفيا.