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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج ومدينة غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال قصف أحياء تل الهوا والصبرا والزيتون جنوب المدينة؛ مما أدى لتدمير واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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