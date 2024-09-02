حماس تنشر فيديو للأسرى الـ6 المقتولين بعنوان "ساعات وسنعرض رسائلهم الأخيرة"

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسرى الإسرائيليين الـ6 قبل لدى حماس، قبل مقتلهم، بعنوان ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40 ألفًا و786 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40 ألفًا و786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94 ألفًا و224 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في حق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدًا، و70 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم فتاة، وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني في بيان مشترك، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال استدعى مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات، موضحًا أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة، ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة التي تقدر بالعشرات.



