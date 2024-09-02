الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بتاريخ 10/9/2024، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وجه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، لمراقبة هذه الانتخابات.



ستقوم البعثة خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف شركاء العملية الانتخابية لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.



ستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة، كما ستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي سيتناول ملاحظاتها التفصيلية حول الانتخابات والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.