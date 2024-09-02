السعودية تشارك في مؤتمر أفاق الفضاء الجديدة ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للطيران

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، اليوم، في أعمال مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة" الذي يعقد بصفته جزءًا من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024 الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلمين المصرية، بحضور نخبة من قادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال الفضاء من مختلف دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال مشاركته؛ في جلسة نقاشية حول الدعم الدولي لتطوير برامج الفضاء للدول الناشئة تحدث رئيس وكالة الفضاء السعودية عن المسؤوليات الواجب إنفاذها لمساعدة الدول الناشئة على تطوير برامجها الفضائية، وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكد أن قطاع الفضاء العالمي يشهد نموًا متسارعًا حيث يتوقع أن يتجاوز حجمه تريليوني دولار بحلول عام 2035 بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، موضحًا معاليه أن الدول المساهمة بشكل كبير في هذا القطاع تمتلك موارد وخبرات يمكن تسخيرها لدعم البرامج الفضائية الخاصة بالدول الناشئة، مما يساعدها على بناء قدراتها والإسهام في استكشاف الفضاء.

وأشار الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى أن تعميق الشراكات وتعزيز التعاون الدولي يتيح الاستفادة من البرامج التعاونية، والوصول إلى الموارد والتقنيات المرتبطة بالفضاء والخبرات التي قد تفتقر إليها البرامج الوطنية الفردية، مستدلاً ببرنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض ومحطة الفضاء الدولية الذي يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال الفضاء.

كما تطرق إلى الفرص المتاحة للدول الناشئة في خطط وكالة الفضاء السعودية، موضحًا أن المملكة تعمل على تعزيز دورها القيادي العالمي في قطاع الفضاء من خلال إنشائها مؤخرًا مركز مستقبل الفضاء الهادف إلى دعم التعاون الدولي وصياغة السياسات العالمية، وتعزيز الاستدامة والمسؤولية في هذا المجال.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من خلال وضع أطر أكثر تنظيمًا للمشاريع المشتركة، وزيادة الاستثمار في برامج بناء القدرات والتعليم للدول الناشئة، الأمر الذي يؤدي لبناء مجتمع فضاء متكامل ومتعاون يسهم في تعزيز نمو اقتصاد الفضاء، ودعم جهود التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر خلال جدول أنشطته وأعماله الفاعلة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مجال الفضاء في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي لدعم برامج الفضاء الناشئة في المنطقة، وآليات تعزيز استدامة الفضاء، إضافة إلى استعراض نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعة الفضائية.