جنديان أميركيان يتعرّضان للإعتداء الجسدي غرب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السفارة الأميركية في تركيا، ومكتب حاكم إزمير، أن مجموعة شبان قوميين أتراك اعتدوا جسدياً، الاثنين، على جندييْن أميركييْن غرب تركيا، وإن 15 مهاجماً اعتُقِلوا بسبب تلك الواقعة.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكر مكتب حاكم إزمير، في بيان، أن أعضاءً في «اتحاد الشباب التركي»، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، «هاجَموا جسدياً» جندييْن أميركييْن يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.

وقال إن 5 جنود أميركيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى، وإن الشرطة تدخلت. وأضاف أنه تم اعتقال جميع المهاجمين، وعددهم 15، وفُتح تحقيق في هذه الواقعة.

وأكدت السفارة الأميركية لدى تركيا الهجوم، وقالت إن الجنود الأميركيين بأمان الآن.

وأضافت على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن جنوداً أميركيين من أفراد الخدمة على متن السفينة «يو إس إس واسب» كانوا ضحايا اعتداء في إزمير، الاثنين، وأصبحوا الآن بأمان».

اتحاد الشباب التركي

وفي وقت سابق، بثّ «اتحاد الشباب التركي» مقطع فيديو على منصة «إكس»، يُظهر مجموعة تُمسِك برجل في الشارع، وتضع غطاء محرك سيارة أبيض اللون فوق رأسه، بينما كانت تردّد هتافات.

وقالت المجموعة إن الرجل كان جندياً على متن السفينة «يو إس إس واسب»، وهي سفينة هجومية برّمائية. وقالت السفارة الأميركية في أنقرة، في وقت سابق الاثنين، إن السفينة تقوم بزيارة إلى ميناء مدينة إزمير الساحلية في بحر إيجة هذا الأسبوع.

وقال «اتحاد الشباب التركي»: «الجنود الأميركيون الملطّخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين، لا يمكنهم تدنيس بلادنا، في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها».