ترمب: أعتقد أن الله أنقذني من محاولة اغتيال لإصلاح بلدنا المحطّم

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بأنه يعتقد أن الله أنقذه من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها، في يوليو، بتجمّع انتخابي في بنسلفانيا «ليُصلح أميركا المحطمة».

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، قال ترمب خلال برنامج «لايف آند ليبريتي آند ليفين»، للمذيع مارك ليفين، في شبكة «فوكس نيوز»، الأحد، بعد أن سأله المذيع عما إذا كان إطلاق النار قد عزّز إيمانه بالله: «أعتقد أنك تعتقد أنه إذا كنت تؤمن بالله، فإنك تؤمن بالله أكثر، وأعتقد أن الله يعتقد أنني سأقوم بإصلاح بلدنا المحطَّمة للغاية، وربما كان هذا هو السبب، لا أعرف، لا أعرف، قال الكثير من الناس ذلك».

الرئيس الأميركي السابق

وفي الأشهر الأخيرة، سعى الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري الحالي، بشكل متزايد إلى حشد قاعدته الدينية، وبعض عناصرها الأكثر تطرفاً، مثل القوميين المسيحيين، في حين يسعى لإعادة انتخابه للبيت الأبيض.

كان ترمب قد زعم سابقاً أن الرصاصة التي أصابت أذنه كانت تدخلاً إلهياً. وبعد وقت قصير من إطلاق النار قال للصحافيين: «لا يُفترَض أن أكون هنا، يُفترض أن أكون ميتاً، ويقول كثير من الناس إنه بفضل الحظ أو الله ما زلت هنا».

فريق الخدمة السرية

وأشاد ترمب بفريق الخدمة السرية التابع له الذي تعرّض لانتقادات شديدة؛ لفشله في إيقاف المهاجم قبل أن يتخذ موقعاً على سطح يبعد أقل من 300 قدم عن المسرح، ويُطلق 8 طلقات، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وقال ترمب: «من الواضح أنه كان يجب أن يكون هناك شخص ما فوق هذا السطح، وكانت هناك بعض المشاكل، لكن يجب أن أخبرك، الخدمة السرية كانوا فوقي، وكانت الرصاصات تتطاير فوقنا، ولم يقل أحد منهم: يا إلهي، لن أفعل ذلك».

وقال إن أبناءه قالوا له: «لم تكن هناك فرصة أن يخطئ المهاجم من تلك المسافة»، وأضاف أنه يعتقد أن مطلق النار الذي رصده المشاركون في التجمع، «ربما كان متسرعاً».

وأكد ترمب أنه كان له «كل الحق» في التدخل بانتخابات 2020.

وقال: «من سمع أنك متهم بالتدخل في انتخابات رئاسية حيث لك كل الحق في القيام بذلك؟».

وتتهم لائحة اتهام اتحادية ترمب بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس الأميركي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

وواجه ترمب لائحة اتهام اتحادية منقحة الشهر الماضي، تتهمه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.

ويواجه ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث اتُّهِم أيضاً بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يُستخدَم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلّقة لحين بتّ محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021، حثّ فيها ترمب كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على «إيجاد» ما يكفي من الأصوات لعكس خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.

ولم يذكر ترمب، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، ما إذا كان سيقبل دون شروط نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) إذا فازت بها منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.