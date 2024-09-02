طهران تستعد لتسليم روسيا صواريخ باليستية

ياسر رشاد - القاهرة - يتوقع مسؤولون أوروبيون أن تقوم إيران بتسليم صواريخ باليستية إلى روسيا في القريب العاجل، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى رد فعل سريع من حلفاء أوكرانيا، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر أبلغوا موقع "بلومبيرغ" الأميركي.

وقد زودت إيران روسيا بمئات الطائرات بدون طيار خلال الحرب الروسية التي استمرت عامين ونصف العام ضد أوكرانيا، لكن النقل المحتمل للصواريخ الباليستية من شأنه أن يمثل تطورا مثيرا للقلق في الصراع، وفقا لأشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

ورفض المسؤولون تقديم تقديرات لنوع ونطاق عمليات التسليم أو الجدول الزمني، رغم أن أحد المسؤولين قال إن الشحنات قد تبدأ في غضون أيام.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طهران من مثل هذه الخطوة، وهم يواصلون الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث ذلك.

القوات الأوكرانية

وتكافح القوات الأوكرانية لوقف تقدم القوات الروسية في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتعرض مدنها وبنيتها التحتية للطاقة لحملة قصف متواصلة مع اقتراب الشتاء الثالث من الحرب.

وتعرضت كييف في وقت مبكر من الاثنين لوابل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار.

وتضم ترسانة الصواريخ الباليستية في موسكو صواريخ روسية وأخرى كورية شمالية أقل دقة.

وشمل الهجوم على العاصمة كييف، الاثنين، صواريخ إسكندر-إم محلية الصنع، فضلاً عن صواريخ كورية شمالية من طراز KN-23، أطلقت من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، وكلها مناطق حدودية مع أوكرانيا، وفقاً لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية.