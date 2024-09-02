الصحة الفلسطينية تنشر خطة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض المناطق غدا

ياسر رشاد - القاهرة - خاطبت وزارة الصحة الفلسطينية، سكان منطقة المغازي ومنطقة البريج ومنطقة المصدر، في المحافظة الوسطى في غزة، بأن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستقدم التطعيم يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3/9/2024 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.
وقالت وزارة الصحة في بيانها: المواطنين الكرام في المناطق التالية( منطقة المغازي-منطقة البريج-منطقة المصدر) بالمحافظة الوسطى، نلفت عنايتكم بأن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستقدم التطعيم يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3/9/2024 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.
في المراكز التالية:-
١. عيادة البريج الحكومية(الجديدة)
٢. عيادة البريج الحكومية (القديمة).
٣. مدرسة البريج الابتدائية للذكور ج
٤. مدرسة البريج الإعدادية للبنات أ
٥. مدرسة البريج الابتدائية المشتركة د
٦. مدرسة البريج الإعدادية للذكور ج
٧.عيادة المغازي (نادي شباب المغازي).
٨. مدرسة المغازي الابتدائية للذكور أ و ب
٩. مدرسة المغازي الابتدائية المشتركة أ
١٠. مدرسة المغازي الإعدادية للذكور أ
١١. عيادة المصدر