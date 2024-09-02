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الصحة الفلسطينية تنشر خطة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض المناطق غدا

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ياسر رشاد - القاهرة - خاطبت وزارة الصحة الفلسطينية، سكان منطقة المغازي ومنطقة البريج ومنطقة المصدر، في المحافظة الوسطى في غزة، بأن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستقدم التطعيم يوم غدٍ  الثلاثاء الموافق 3/9/2024 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وقالت وزارة الصحة في بيانها: المواطنين الكرام في المناطق التالية( منطقة المغازي-منطقة البريج-منطقة المصدر) بالمحافظة الوسطى، نلفت عنايتكم بأن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستقدم التطعيم يوم غدٍ  الثلاثاء الموافق 3/9/2024 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

 

في المراكز التالية:-

١. عيادة البريج الحكومية(الجديدة)

٢. عيادة البريج الحكومية (القديمة).

٣. مدرسة البريج الابتدائية للذكور ج

٤. مدرسة البريج الإعدادية للبنات أ

٥. مدرسة البريج الابتدائية المشتركة د

٦. مدرسة البريج الإعدادية للذكور ج

٧.عيادة المغازي (نادي شباب المغازي).

٨. مدرسة المغازي الابتدائية للذكور أ و ب

٩. مدرسة المغازي الابتدائية المشتركة أ

١٠. مدرسة المغازي الإعدادية للذكور أ

١١. عيادة المصدر

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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