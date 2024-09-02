الرئيس الإسرائيل يحضر جنازة الرهينة هيرش غولدبرغ بولين ويعتذر

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الاثنين، نيابة عن الحكومة عن فشلها في حماية الرهينة الأميركي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين (23 عاما) الذي شارك آلاف الأشخاص في مراسم دفنه في إحدى مقابر القدس.

وقال هرتسوغ خلال المراسم "أعتذر نيابة عن دولة إسرائيل لأننا فشلنا في حمايتك خلال الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر (يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل حيث أخذ هيرش غولدبرغ بولين رهينة)، ولأننا فشلنا في إعادتك إلى وطنك سالما".

وأضاف "أعتذر لأن البلد الذي هاجرت إليه عندما كنت في السابعة من العمر (..) لم يتمكن من الحفاظ على سلامتك".

وتوجّه هرتسوغ إلى والدي هيرش غولدبرغ قائلا "أريد أن أقول كم أنا آسف. كم أنا آسف لأننا لم نحمِ هيرش في ذلك اليوم القاتم".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، العثور على جثث غولدبرغ بولين والرهائن كرمل غات وعيدن يروشالمي وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية وألموغ ساروسي وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة الإسرائيلية

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح، الذي أجري صباح الأحد، لجثث الرهائن الست أظهر انهم قتلوا "من مسافة قريبة جدا".

وقالت المتحدثة شيرا سولومون في بيان إن الرهائن قتلوا بواسطة حماس بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جدا.

وأضافت أنهم "قضوا على ما يبدو قبل التشريح بفترة تراوح بين 48 و72 ساعة، أي بين الخميس وصباح الجمعة".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عمليات تشريح جثث الرهائن الستة الذين تم انتشالها من غزة، برهنت على أنهم قتلوا جميعا برصاصات في الرأس.