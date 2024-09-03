السعودية.. تعليق الدراسة في مدارس جدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناء على تقارير مركز الأرصاد في المملكة، وحرصا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة التعليم في محافظة جدة إن الدوام لليوم الدراسي اليوم (الثلاثاء) سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، الاثنين، بأن أمطارا غزيرة ورياحا شديدة السرعة ستشهدها منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها محافظة جدة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء، حيث شهد يوم الأثنين هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وكانت قد علقت السلطات السعودية الدراسة الحضورية في منطقة المدينة المنورة يوم الأحد الماضي، في مدارس المنطقة، والمكاتب الخارجية، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، مع الدراسة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والمكاتب الخارجية.