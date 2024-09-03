السفير الروسي: أمريكا فشلت في تدريب الأوكرانيين على طائرات إف-16

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن المدربين الأميركيين فشلوا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 المقاتلة، وذلك تعليقا على تحطم طائرة حربية أميركية في أوكرانيا مؤخرا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سخر أنتونوف من إسقاط أول مقاتلة من هذا النوع يتم تسليمها إلى كييف مع بطارية صواريخ باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة.

وقال السفير الروسي في تعليق نشر على قناة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية بتطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلة "تيليجرام":" فشل المدربون الأمريكيون في تدريب الأوكرانيون، أستطيع أن أتخيل كيف سيصرخون إذا وردت تقارير تفيد بأن الطائرة التعيسة أسقطها الجنود الاوكرانيين".

فقدان طائرة مقاتلة من طراز إف-16

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية فقدان طائرة مقاتلة من طراز إف-16 دون تقديم أي تفاصيل حول الحادث، بما في ذلك ما يتعلق بالمكان الذي وقع فيه، ووفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، تحطمت الطائرة. وتوقعت النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن الطائرة المقاتلة أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ أرض-جو من طراز باتريوت، حيث ألقت باللوم على قيادة الجيش لسعيها إلى التعتيم على الحادث، وأصدر قائد القوات الجوية نيكولاي أوليششوك (المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) تهديدات للنائبة بعد تلك الاتهامات.