ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة.. حالة الطقس في السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية.. يسود اليوم الثلاثاء الموافق 30 صفر 1446ه/ 3 سبتمبر 2024، اجواء غير مستقرة، على أغلب محافظات المملكة العربية السعودية .

حيث توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك بجانب أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن اليوم يشهد نشاط واضح للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

درجات الحرارة في السعودية اليوم

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 42 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 41 والصغرى 26.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في أبها العظمى 29 والصغرى 17.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 37 والصغرى 25.

درجة الحرارة في حائل العظمى 38 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 28 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 39 والصغرى 26.

درجة الحرارة في جازان العظمى 35 والصغرى 27.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في المجمعة العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في طريف العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 31 والصغرى 21.