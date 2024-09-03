موكب نائب هاريس يتعرض لحادث سير

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت بعض السيارات المشاركة في موكب كان يقل المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، تيم والز، لحادث سير، وذلك أثناء توجهه إلى تجمع انتخابي في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن.

وأوضحت مجلة "بوليتيكو" أن الحادث وقع دون أن يصاب "والز" بأذى.

وخلال التجمع، قال والز في بداية خطابه: "لقد تحدثنا مع الموظفين، ويسعدني أن أقول إنه مع بعض الإصابات الطفيفة، سيكون الجميع بخير"، كما شكر الإسعاف وجهاز الخدمة السرية على "رد فعلهم السريع"، والاستجابة المستعجلة.

ووقع الحادث قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل بالتوقيت المحلي، حيث قالت حملة المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا هاريس، إن الأخيرة تحدثت مع والز بعد وقت قصير من الحادث، وإنه لم يصب بأذى.

وأوضحت الحملة أن سيارات بالقرب من مؤخرة الموكب هي التي تعرضت للحادث، وليس في المقدمة حيث كانت تتواجد سيارة والز، الذي يشغل أيضًا منصب حاكم ولاية مينيسوتا.