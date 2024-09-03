البحرين وبريطانيا تبحثان زيادة حجم الاستثمارات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة دوجلاس ألكسندر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الداعمة لتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم مناقشة أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين.

وأكد فخرو أن المملكة المتحدة تُعد شريكا استثماريا رئيسيا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مضطردا تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة، منوها بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستشكل منعطفا مهما وتاريخيا على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة بين الجانبين.

وأكد حرص البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، كما نوه بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين، وفي تحقيق الأهداف المشتركة.

الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأنروا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا⁩) فيليب لازاريني، أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي الذي تحتاجهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الثلاثاء ،لازاريني بمقر وزارة الخارجية الأردنية وبحثا الدور الأساس للوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان الصفدي كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأنروا مؤكدا رفض هذه الإجراءات واعتبارها خرقاً للقانون الدولي، يستوجب تحركاً دولياً فورياً لمواجهتها.

وشدد الصفدي على أن لا جهة تستطيع القيام بالدور الرئيس للوكالة، خصوصاً في قطاع غزة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع.

كما بحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأنروا الذي ستنظمه المملكة بالتعاون مع مملكة السويد على هامش الدورة التاسعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الحالي.

بدوره، ثمن لازاريني دعم المملكة المستمر لجهود الأنروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقاً لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من ٥،٩ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.