ترامب: السلطات الأوكرانية تكذب في أعداد الضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي السابق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأن السلطات الأوكرانية تخفي أعداد القتلى والجرحى الحقيقة للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال في مقابلة مع ليكس فريدمان: "السلطات الأوكرانية تخفي عدد الضحايا في الحرب، إنهم يكذبون ويحاولون إبقاءها منخفضة.. لقد تدمر مبنى وقالوا إن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة. كلا كلا لقد قُتل الكثير من الناس".

هذا وأفاد مصدر لـ RT اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أكثر من 300 مسلح أوكراني بينهم مدربون أجانب في هجوم روسي استهدف معهد الاتصالات العسكري التابع للقوات الأوكرانية في بولتافا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لاندماج المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي وجه ضربة صاروخية استهدفت المعهد العسكري الأوكراني للاتصالات في بولتافا.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، كان هذا المعهد أحد أهم المنشآت الأوكرانية وأكثرها فعالية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "أر بي كا الأوكرانية" نقلا عن مصادر، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الجيش الأوكراني بعد قصف معهد الاتصالات العسكرية في بولتافا، بتهمة الإهمال.