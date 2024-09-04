شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 3 أسرى حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم المدعي العام الأوكراني الجنود الروس بقتل أسرى حرب أوكرانيين.

وذكر الادعاء العام عبر قناته على تطبيق تليجرام يوم الثلاثاء، أنهم فتحوا تحقيق في إطلاق النار على 3 أوكرانيين في منطقة تقع قرب مدينة توريتسك شرقي البلاد.

وخرج الأوكرانيون من خندق وهم يرفعون أياديهم، حسبما ذكر مكتب المدعي العام.

وكتبت هيئة الادعاء مستندة إلى مقاطع مصورة يجري تداولها عبر الإنترنت، أن "المحتلين جعلوا الجنود يرقدون ووجوههم إلى الأرض، وأطلقوا النار على ظهورهم على الفور". خسائر أوكرانية فادحة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء: صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 قتيلًا وجريحًا، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.