تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت منظومة صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية هجمات بحرية تشنها الجماعة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير منظومة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت: "تبين أن هذا النظام يشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

ويأتي البيان الأمريكي بعد يومين من إعلان "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية تُدعى (بلو لاجون ون) في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ "عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مشيرةً إلى أن الهجوم يأتي على خلفية "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع المرور إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، عبر البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشفت "أنصار الله" في 22 آب/أغسطس الماضي عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لارتباطها بإسرائيل أو انتهاكها لقرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 182 سفينة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.