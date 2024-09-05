نتنياهو يروج لأكاذيب للتغطية على فشله في غزة .. مصر : نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - علق مصدر مصري رفيع المستوى على تصريحات نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل .

حيث قال : رئيس الوزراء الإسـ.ـرائيلي يروج لأكاذيب للتغطية على فشله في غـ.ــزة

وتابع : ترويجه لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسـ.ــرائيل إلى القطاع.

وأضاف : إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم لقطاع غزة .

وأوضح : نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد مبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني .