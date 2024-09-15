يعيش البجح على قفا المكسوف.. أبوتريكة يثير الجدل في استديو بي إن سبورتس

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر، استمرار تين هاج المدير الفني لـ فريق مانشستر يونايتد مع الشياطين الحمر رغم النتائج السيئة من الموسم الماضي، موضحًا أنه لم يكن متوقع استمراره مع الفريق وتجديد الثقة به.

وقال أبوتريكة في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «بي إن سبورتس»: «أنا اتفاجئت باستمرار تين هاج، وكنت بشوف أن ملاك النادي لازم يمشوه، لكن هما ملقيوش حد فقالوا يجددوا الثقة فيه».

وأضاف: «في مثل مصري شهير بيقول (يعيش البجح على قفا المكسوف)، هما مكسوفين يشيلوه فقالهم تعالوا بقى عايز صفقات فجابوا مزراتي ودي ليخت وزيكرزي وغير الجهاز عشان يغير الشكل، ولكن البداية لاتبشر 9 مباريات بـ3 نقاط».