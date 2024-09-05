طرح البوستر الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان إسلام إبراهيم على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة البوستر الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو"، والمقرر عرضه 21 سبتمبر الجارى على قناة DMC.

ونشر إسلام بوستر فيلم تيتا زوزو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله".

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو، كلًا من إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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