تطعيم 200 ألف طفل فلسطيني في 4 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم يشهد إنطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في مدينة خان يونس بعد مرور 4 أيام تم فيها تطعيم قرابة الـ 200 ألف طفل تحت سن 10 سنوات، مشيرا إلى أن اليوم يشهد إقبال واسع من الأهالي الوافدة لتطعيم أطفالهم في محافظة خان يونس.

توفير اللقاحات للأطفال

وأضاف خلال مداخلة في تغطية خاصة مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد مراكز مختصة في توفير اللقاحات للأطفال جميع مناطق القطاع عدا منطقة بني سهيلا التي أشار إليها الاحتلال على أنها منطقة خطيرة، ولم يتم السماح للطواقم الطبية بالعمل بها.

وأوضح بعض التطورات في الوضع الميداني بالقطاع، والتي يعد أهمها استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، إثر قصف مدفعي طال المناطق الشرقية في حي الزيتون الواقع في جنوب شرق مدينة غزة، مشيرا إلى على تنفيذ الاحتلال لقصف مدفعي ببعض المناطق الأخرى أدت إلى إرتقاء المزيد من الشهداء.

الأوضاع الإنسانية

وأكد أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا مع استمرار الحرب على غزة، موضحا عدم جاهزية الخيام لمواجهة التغيرات الجوية، مشيرا إلى وجود غلاء في أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، مع وجود نقص حاد في كافة السلع الأساسية.

جدير بالذكر أن مستوطنون، قاموا بقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين ، وفقا لوكالة وفا.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء للمواطنين في مناطق عدة بشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.

وشهدت المنطقة المذكورة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.

وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".

ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".