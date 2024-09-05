فيدان: المجازر الإسرائيلية مستمرة في غزة ونتنياهو المسؤول الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مستمرة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وفي تصريحات إعلامية، شدد فيدان على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين.

وقال فيدان: "ما يحدث في غزة هو مجازر ضد الإنسانية، ونتنياهو هو المسؤول الأول عن هذه الجرائم التي يجب أن تتوقف فوراً". وأضاف أن استهداف المدنيين الأبرياء في القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الفاعلة، لوقف التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

وأكد أن بلاده لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، مشدداً على أهمية إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

انفجار سيارة في مدينة الرملة يوقع شخص بجراح

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع انفجار قوي لسيارة في مدينة الرملة، الواقعة شمال غربي القدس، مما أسفر عن إصابة شخص بجراح خطيرة ، وفقاً للتقارير الأولية، فإن الانفجار أدى إلى تدمير جزئي للسيارة ونتج عنه إصابات خطيرة للشخص الذي كان داخلها.

وذكرت القناة أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي العاجل. السلطات الأمنية أغلقت المنطقة المحيطة بالحادث وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار.

حتى اللحظة، لم تتوفر معلومات إضافية حول أسباب الانفجار أو ما إذا كان هناك أي خلفيات سياسية أو جنائية وراء الحادث ، حيث اكدت القناة 12 أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

الجهات الأمنية المحلية تعمل على جمع الأدلة وتحليلها، في الوقت الذي يُنتظر فيه إصدار بيانات رسمية حول تطورات الوضع. المواطنين في الرملة ومحيطها تم دعوهم لتوخي الحذر والتعاون مع السلطات خلال فترة التحقيقات.