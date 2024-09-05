الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى اجتماع الدورة ( 114 ) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024 على رأس وفد رفيع المستوى فى اجتماع الدورة ( 114 ) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى والتى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

وقد ترأست دولة الامارات العربية المتحدة الاجتماع الوزارى للمجلس الاستاذ عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الاماراتى وبحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب و السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية واصحاب السعادة الامناء العامين المساعدين بجامعة الدول العربية ورؤساء ومدراء المنظمات العربية المتحدة ، وقد شارك من الاكاديمية الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الاكاديمية للشئون العربية ونقطة اتصال الاكاديمية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمستشار عبد السلام حمدى - مستشار رئيس الاكاديمية للشئون القانونية والاستاذ محمد باباه - مستشار رئيس الاكاديمية للشئون الثقافية .

وقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة ، وبحث اليات تفعيل القرارات التنفيذية التى اقرها المجلس فى الدورات السابقة ، وذلك فى ضوء المستجدات الاقليمية والدولية .

وقد ناقش الاجتماع الوزارى للمجلس عدد من البنود الاقتصادية والاجتماعية الهامة والمرفوعة الى الدورة الوزارية من الاجتماعات التحضيرية للمجلس والتى عقدت خلال الفترة 1 - 4 سبتمبر 2024 بمقر الامانة العامة للجامعة ، ومنها على وجه الخصوص :

بند : حول الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية المقبلة بالعراق - دورة 2025 .

بند : حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتطورات الاتحاد الجمركى العربية .

بند : حول دعم الاقتصاد الفلسطينى

بند : حول الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك ومنها تقرير وتوصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك برئاسة معالى الامين العام لجامعة الدول العربية - دور ابريل 2024 ، وتقرير وتوصيات الدورة ( 33 ) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة والمنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى - دور يوليو 2024 .

بند : حول مقترح جمهورية مصر العربية بانشاء الوكالة العربية للدواء ودورها فى تعزيز التعاون العربى بمجال التصنيع الدوائى ، وتوفير الدواء بتكلفة مناسبة ، ودعم الجهود العربية والاقليمية والدولية فى هذا الصدد .

بند : حول مقترح دولة الامارات العربية المتحدة بشأن تطوير اداء المنظمات العربية المتخصصة ، والذى يهدف الى تعزيز دورها الحيوى فى تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى فى المرحلة المقبلة .

بند : حول مقترح الجمهورية التونسية بانشاء بنك الاسكان والتعمير العربى .

بند : حول الاجهزة والهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب .

بند : حول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة ، ودور الدعم الاجتماعى فى التعلم ، وتحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص فى التعلم ، والعقد العربى الثانى لمحو الامية وتعليم الكبار 2025 - 2034 .

بند : حول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة وتشكيل محكمة الاستثمار العربية .

بند : حول تقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة ومنها : الدورة ( 47 ) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، والدورة العادية ( 60 ) لمجلس وزراء الصحة العرب والدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالاردن .