شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يمنح فرص للشباب لاكتساب المهارات الحياتية.. تعرف كيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

وفي إطار حرص مؤسسة صناع الحياة، وقعت مؤسسة صناع الحياة ثلاث بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف توفير فرص أكبر للشباب المصري لاكتساب المهارات الحياتية والقائدية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل زاهر لمصر.

وشهدت المؤسسة احتفالاً مهيباً خلال الأسبوع المنقضي بتخرج دفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين الذين اجتازوا بنجاح برنامج جائزة التميز العالمية دوق أدنبرة، وحضر الحفل نخبة من الشخصيات القيادية في المجتمع الأهلي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لبرامج تنمية الشباب وتمكينهم.

ونجح 200 شاب وشابة في اجتياز برنامج الجائزة، مما يؤكد نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث وقعت مؤسسة صناع الحياة ثلاث بروتوكولات تعاون مع كلا من شركة IG Club وجمعية صناع الحياة بالأسكندرية والمنوفية والمنيا، مما يساهم في توسيع نطاق البرنامج ووصوله إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.