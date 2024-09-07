شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة تسعى لتطوير منظومة التعليم.. والرئيس يدعم القطاع بكل الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية وتطوير الكوادر البشرية من المعلمين من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يعد من أبرز القطاعات التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمها بكل السبل والإمكانيات، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت على تطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات المعلم من خلال تخصيص اختبارات متطورة لحسن انتقاء المعلمين الجدد أكفاء والاهتمام بتدريبهم ورفع قدراتهم باعتبارهم أساس تطوير تلك المنظومة التعليمية، بجانب توفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب.

وقال "الجندي"، إن توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين يكشف التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الدولة المصرية والذي يركز على الاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري المتمثل في المعلم والذي يعد بمثابة أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان من طفولته وحتى شبابه، وهو ما يظهر في اختبارات المعلمين والتي أصبحت منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تعتمد على معايير الموضوعية والتجرد، والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، مما يساهم في تطوير مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعتبر التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة شاملة على متخلف المستويات، بجانب خلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الجمهورية الجديدة، لذلك وضعت ملف النهوض بالتعليم على رأس أولويات مستهدفة تغيير المنظومة بأكملها، وتطوير المناهج، بعدما استفاد أكثر من 9 ملايين طالب من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى من منظومة المناهج المتطورة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية حتى وصلت 40 مدرسة، تقدم نموذج تعليمي يبنى شخصية الطفل وتنمى قدراته.

وأشار "الجندي"، إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية وطنية لإصلاح التعليم الفني من أحل تلبية احتياجات السوق، وتحسين جودته بما يتوافق على مايجرى فى سوق العمل العالمى، حيث بلغ إجمالى عدد المدارس الفنية التى تطبق النظام الجديد 107 مدارس فى 2019، وزادت لـ118 مدرسة فى 2020، وعدد 453 مدرسة فى 2021، و881 مدرسة فى 2022 بكل أنواع التعليم الفنى الصناعى، والتجارى، والزراعى، والفندقى، بجانب الاهتمام بإنشاء المدارس الدولية، خاصة أنه فى آخر 7 سنوات نجحت الدولة فى إنشاء 20 مدرسة رسمية دولية.