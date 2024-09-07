شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: صلابة الموقف المصرى تكشف زيف مخطط نتنياهو وادعاءاته والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن صلابة الموقف المصري يكشف صراحة عن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل إفشال المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يرغب في استمرار الحرب التي تمثل بالنسبة له "وجود" أما نهايتها فستكون نهاية له.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعبء بالأسرى الإسرائيليين فكل ما يهمه هو إطالة أمد الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يدرك الموقف الإسرائيلي المتعطش لمزيد من الإبادة الجماعية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر كانت واضحة برفضها الأطماع الإسرائيلية، وكشفت بشكل مباشر عن تسبب نتنياهو في فشل مفاوضات الهدنة، والذي يدفع نتنياهو إلى الزج باسم مصر لتهدئة الداخل الإسرائيلي.

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، مشددا على أن نتنياهو يصر على هذا التواجد لتيقنه أن مصر لن تقبل به وبالتالي تفشل المفاوضات كما يريد.