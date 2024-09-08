شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار ياجي يضعف بعد اجتياح هانوي عاصمة فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الأحد، إن الإعصار ياجي ضعف بعد أن تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة هانوي وغمر الكثير من الأحياء بالمياه بالإضافة إلى اقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق أضرار بالمنازل.

وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال فيتنام حيث أدت العاصفة، التي تراجعت شدتها من إعصار قوي، إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات منذ وصولها إلى اليابسة بعد ظهر أمس السبت، وفقا لتقديرات أولية.



وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن مطار نوي باي الدولي في هانوي وهو الأكثر استقبالا للمسافرين في شمال فيتنام أعيد فتحه بعد إغلاقه صباح السبت.