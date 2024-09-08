اليونيسيف: تطعيم 70% من أطفال غزة ضد شلل الأطفال حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سليم عويس، مسئول الإعلام في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تمكنت من الوصول إلى نحو 70% من أطفال غزة، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يثبت أنه عندما تكون هناك إرادة على الأرض يمكننا تقديم الخدمات.

وقال عويس في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "إن الحملة واجهت عدد من العراقيل منها استمرار موجات نزوح المواطنين وعدم القدرة للوصول إلى كل الأطفال وسوء الطرق وعدم قدرة الأطفال التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي التطعيم، لذلك عمل أكثر من ألفين شخص من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال المجتمعي للوصول إلى هؤلاء الأطفال أينما كانوا من خلال الفرق المتنقلة".

وأضاف أن الجدول المتفق عليه أن كل مرحلة من مراحل الحملة تتم في ثلاثة أيام، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية في الجنوب بعد المرحلة الأولى في الوسط يتبقى يوما لبداية المرحلة الثالثة في الشمال والتي تمتد لمدة 3 أيام، ونتمنى أن نحقق هدف الحملة والوصول إلى كل الأطفال وتلقي اللقاح.

وشدد على أن الحملة بدأت بعد إبرام اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق نار مؤقت ومحدود مناطقيا لذلك تم تنفيذ الحملة على عدة مراحل، حيث كان هناك وقف إطلاق نار في المرحلة الأولى في المنطقة الوسطى ونفس الشيء في الجنوب وسيبدأ غدا وقف إطلاق النار في الشمال لتنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة والوصول إلى الأطفال لتلقي التطعيم.

وأشار إلى أن ظهور وانتشار فيروس شلل الأطفال في غزة كان بسبب نقص اللقاحات والتطعيمات ومشاكل النظام الصحي جراء الحرب ولكن خلال الأيام الماضية استطعنا الوصول إلى 70% تقريبا من هدف الحملة الذي هو أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة لضمان عدم انتشار الفيروس بين الأطفال، منوها بأنه يتم حاليا التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على جرعة أخرى للتطعيم في نهاية هذا الشهر للحصول على وقف إطلاق نار مؤقت حتى نستطيع الوصول إلى الأطفال.

وأوضح أن الوضع الآن في غزة صعب للغاية، حيث أن أكثر من 90% من السكان نازحون ويعيشون في ظروف غير عادية من عدم وجود المياه الصالحة للشرب والغذاء والصرف الصحي مما ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة، وكل هذا يؤثر بشكل كبير على الأطفال ويضعهم بخطر الأمراض.