استشهاد أربعة فلسطينين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الصبرة ورفح

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن أفادت مصادر محلية قولها " إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة قروط بمنطقة الصبرة قرب مسجد الاستجابة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين ".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف خلال محاولتهم انتشال إصابات من شاطئ بحر رفح، حيث استهدفت زوارق الاحتلال الحربية خيام النازحين على الشاطئ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة معمر وعائلة اصليح في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على ذات المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 مواطنا، وإصابة 94,761 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.