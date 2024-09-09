اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار ليلا مستهدفا بلدتي حانين والطيبة كما إستهدف على دفعتين بلدة كفركلا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: أربعة جرحى نتيجة غارة اسرائيلية على بلدة حانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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