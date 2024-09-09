غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم عادر الى الرباط للمشاركة باجتماعات الدورة الـ52 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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