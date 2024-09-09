"النشرة": قصف مدفعي اسرائيلي على الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، تتعرض لقصف مدفعي اسرائيلي"، لافتا الى "تضرر بعض المنازل المجاورة للمناطق المستهدفة".

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