اعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية، "إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر".

وكانت قد اعلنت وكالة الأنباء الأردنية، "عودة 106 شاحنات للمملكة أفرج عن سائقيها بعد احتجازهم لفترة قصيرة إثر حادثة إطلاق النار".

وفي وقت سابق، امس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن "3 أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "هناك عددا من الضحايا في مكان الواقعة، وتم تحييد مطلق الرصاص".

كما اشار جهاز نجمة داود الحمراء، الى اننا "وجدنا 3 رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى أنه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم في الموقع".