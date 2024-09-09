معاريف: القيادة الشمالية تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي للتحرك في لبنان

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي تأكيده بأنه بمجرد إعطاء الضوء الأخضر على المستوى السياسي، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى دقائق لتنفيذ العملية في لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن "القيادة الشمالية تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي للتحرك في لبنان"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تحديث خطط الهجوم".
كما أوضحت أن "الجيش قام بعدة تحركات بحيث أنه عند تلقي الأمر بالتحرك، فإن وقت الانتقال إلى القتال عالي الكثافة سيكون قصيرًا للغاية".
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