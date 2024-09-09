السلطات الأمريكية تجلي أكثر من 5 آلاف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أصدرت السلطات الأمريكية أمس أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5 آلاف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي امتدت على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان، وخرجت عن السيطرة جنوبي الولاية.

وأفاد الدفاع المدني بالولاية أن طواقمه لم تتمكن من احتواء الحريق الذي يهدد أكثر من 8 آلاف مبنى، حتى صباح الأحد، كما أن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة.

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