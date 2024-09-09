وزير الخارجية الروسي: لا ننظر إلى مبادرة زيلينسكي للسلام 

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، إن موسكو لا تنظر إلى مبادرة فولوديمير زيلينسكي للسلام.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي في الرياض: "لا ننظر إلى مبادرة زيلينسكي للسلام والتي يدعمها الغرب. الغرب يواصل السعي لهزيمة روسيا استراتيجيا".

حل الصراع في أوكرانيا

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "حل الصراع في أوكرانيا يحتاج للنظر في جذور الأزمة ومبادرة الصين تتناول ذلك".

من جهة أخرى، قال لافروف، إنه ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطوير العلاقات الثنائية والتعاون لإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضف أن موسكو وجهت دعوة لولي العهد السعودي لحضور قمة بريكس في مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

إسرائيل تتجاهل مبادرة الرئيس الأميركي

وبخصوص الحرب في قطاع غزة، اعتبر لافروف أن إسرائيل تتجاهل مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة، وتضع العقبات أمام الأفكار العقلانية لمصر وقطر.

وقال لافروف، الذي يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، إن "هناك من يرغب بإشعال حرب إقليمية واسعة في المنطقة".

وسبق وشدد وزير الخارجية الروسي، في كلمته أمام الاجتماع، على استحالة السلام في الشرق الأوسط "دون حل القضية الفلسطينية"، مضيفاً أن المجتمع الدولي "فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة" وشدد على أن العنف القائم ضد الفلسطينيين "غير مسبوق ولم تشهد أي من الحروب العربية - الإسرائيلية مثله".