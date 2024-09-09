وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

إسرائيل تأمر بمزيد من عمليات الإجلاء في غزة وتهاجم سوريا أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غربي غزة مرة أخرى، إذ يقول إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على مدينة... أبها: أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ حكم جديد بحبس رئيس مصرف لبنان أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في أثناء المحاكمة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ ارتفاع عدد قتلى عاصفة فيتنام إلى 64 ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 على الأقل بسبب الإعصار والأمطار الغزيرة اللاحقة في فيتنام ولقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار ياجي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ تدريبات مشتركة تجمع الصين وروسيا أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ هذا الشهر، مما يؤكد التقارب بين جيشيهما في الوقت الذي تواصل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ هاريس وترمب يستعدان للمناظرة بإستراتيجيات مختلفة يختلف المرشحان السياسيان كامالا هاريس ودونالد ترمب بشكل حاد في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة لا تعكس فقط... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ فشل أوروبي في الاستثمار العسكري في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الغزو... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الأول 1446 هـ 06 ربيع الأول 1446 هـ

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