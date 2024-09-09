وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

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إسرائيل تأمر بمزيد من عمليات الإجلاء في غزة وتهاجم سوريا
أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غربي غزة مرة أخرى، إذ يقول إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على مدينة...
حكم جديد بحبس رئيس مصرف لبنان
أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في أثناء المحاكمة...
ارتفاع عدد قتلى عاصفة فيتنام إلى 64
ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 على الأقل بسبب الإعصار والأمطار الغزيرة اللاحقة في فيتنام ولقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار ياجي...
تدريبات مشتركة تجمع الصين وروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ هذا الشهر، مما يؤكد التقارب بين جيشيهما في الوقت الذي تواصل...
هاريس وترمب يستعدان للمناظرة بإستراتيجيات مختلفة
يختلف المرشحان السياسيان كامالا هاريس ودونالد ترمب بشكل حاد في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة لا تعكس فقط...
فشل أوروبي في الاستثمار العسكري
في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الغزو...
دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي
أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام...
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