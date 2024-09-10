شكرا لقرائتكم خبر عن انحرفت إلى أجوائها.. لاتفيا ترجح أن المسيرة المحطمة كانت تستهدف أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش اللاتفي إن المسيرة الروسية التي تحطمت في لاتفيا أمس كانت مزودة برأس حربية، وأنه جرى إبطال مفعول المسيرة من طراز "شاهد" بعد العثور عليها.

وكانت الطائرة انحرفت داخل المجال الجوي اللاتفي من بيلاروس وتحطمت في بلدية ريزيكني.

ووفقًا لقيادة الجيش، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى أنه لا يمكن اعتبار الحادث تصعيدًا عسكريًا مفتوحًا ضد لاتفيا.

وقال وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودز، إنه يمكن افتراض أن المسيرة كانت تستهدف أوكرانيا.

وأضاف أن حطام الطائرة المسيرة التي انحرفت داخل المجال الجوي اللاتفي، أظهر أنها مسيرة "من طراز شاهد". هجمات في أوكرانيا ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القائد العسكري ليونيدس كالنينس قوله للصحفيين في ريجا، إن الطائرة المسيرة المسلحة كانت متجهة للمشاركة في هجمات في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا أعلنت تعرضها للعديد من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة في نهاية الأسبوع، وأشارت إلى أن بعض المسيرات اخترقت المجال الجوي البيلاروسي. مسيرة روسية في رومانيا وبالإضافة إلى لاتفيا، أعلنت رومانيا أيضًا حادث يشمل مسيرة روسية مشتبه فيها يوم الأحد.

وأكدت وزارة الدفاع في بوخارست يوم الاثنين اكتشاف حطام مسيرة روسية في أعقاب تقارير عن تحليق مسيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهو ما دفع السلطات إلى بدء عملية بحث فورية.

وقال الرئيس اللاتفي إدجارز رينكيفيتش، إن الدولتين طلبتا مناقشة هذا التطور على أعلى مستوى بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما دعا وزير الدفاع في ليتوانيا المجاورة لوريناس كاشيوناس إلى نشر المزيد من أنظمة الدفاع في الجناح الشرقي لحلف الناتو، وإلى تفويض أقوى لمهام المراقبة الجوية في منطقة البلطيق.