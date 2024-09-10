شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. تراجع الأعداد المسجلة لضحايا الذخائر العنقودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد الضحايا المسجلين للذخائر العنقودية بشكل كبير العام الماضي، حسبما أفاد تقرير سنوي صدر اليوم الاثنين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي أعدت التقرير، إن ما مجموعه 219 شخصًا لقوا حتفهم أو أصيبوا بالذخائر العنقودية في عام 2023، وإن 47% منهم من القصر، وأفاد التقرير بأن عدد الضحايا في العام السابق كان أكثر من 1000 ضحية.

وعزت هيومن رايتس ووتش التراجع في العدد لأنه في مناطق النزاع لا يجري تسجيل كل الحالات والإبلاغ عنها.

معظم الضحايا في أوكرانيا

وبحسب التقرير، كان معظم الضحايا في أوكرانيا للعام الثاني على التوالي، ورغم ذلك، لا يوجد عدد دقيق، وتردد أن القوات الروسية والأوكرانية، على حد سواء، استخدمت القنابل العنقودية.



يشار إلى أن الذخائر العنقودية هي أجهزة تفجير صغيرة يجري إطلاقها بأعداد كبيرة من الطائرات أو قاذفات الصواريخ في حاويات، وعادة ما ينتهي بها الأمر لانتشارها بشكل عشوائي على مساحة واسعة/ ومن ثم انفجارها.

كما يسقط العديد منها على الأرض ولا تنفجر، ولكن حال لمسها بعد ذلك بأعوام تقتل أو تشوه الناس.

ورغم دخول اتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية حيز التنفيذ في عام 2010 وتصديق أكثر من 110 دول عليها، فإن تلك الأسلحة لا تزال تُستخدم.